На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней

Известно, что у бабочек очень хрупкие крылья. Казалось бы, что сильный дождь может их повредить. Ученые из Корнеллского университета выяснили, что благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.

Из чего состоит "броня" бабочек?

Биологи собрали образцы листьев, перьев и насекомых и стали выпускать на них капли воды. Используя высокоскоростную камеру, которая делает около тысячи кадров в секунду, ученые зафиксировали процесс взаимодействия жидкости с поверхностью данных объектов.

Падающая капля ударяется о гидрофобный слой воскоподобного покрытия, распространяется по поверхности, а потом разбивается о большое количество наноразмерных неровностей, покрывающих крыло. По словам биологов, этот процесс напоминает падение воздушного шара на острые иглы.

Крохотные неровности и зазубрины оказывают разрушающее действие на каплю, поэтому она очень мало времени контактирует с поверхностью крыльев. Сила удара по хрупким крыльям снижается.

Благодаря наличию гидрофобного воскового слоя у бабочек уменьшается теплопередача. Это имеет большое значение, так как мышцы бабочки были теплыми, чтобы она могла летать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самцы и самки бабочек видят мир по-разному.