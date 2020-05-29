Власти Аризоны подали иск против Google за незаконный сбор данных. Google уже не первый раз обвиняют в незаконном "шпионаже" за пользователями. О том, обосновано ли данное утверждение, а также о том, можно ли взять под контроль интернет-пространство, рассказал первый заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Не только Google. Мы должны понимать, что любая информация, размещенная в интернете, является уязвимой для третьих лиц. Это зависит от того, какими сервисами мы пользуемся, поэтому все, что вы хотите сохранить, не нужно выставлять в интернет, пересылать через интернет. Нет никаких сомнений в том, что это может быть утрачено или перехвачено. То, что это периодически происходит массово, кого-то ловят за руку, это естественный процесс. Но мы же видим, как таргетированная реклама поступает к нам в ленты после частных переписок.
Как контролировать интернет?
В любом случае должны существовать унифицированные правила игры. На мой взгляд, в будущем необходима унификация законодательств интернет-среды, потому что, учитывая его трансграничность, все попытки отдельных стран по-разному регулировать один и тот же Facebook на своих территориях, является невыполнимой задачей.
Нужны международные соглашения, единые правила, которые нужно выработать. На это уйдет, конечно, время, потому что все пытаются поймать свои выгоды, все придерживаются политики двойных стандартов. Для кого-то это инструмент защиты, для кого-то — нападения.
Но без унификации, правил и требований какого-нибудь кодекса, каких-то базовых принципов, которые касаются защиты информации, недостоверной информации, противозаконной информации, вредоносной, опасной — вот это все хорошо бы одинаково и всем вместе контролировать", — заключил эксперт.
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В YouTube подробно рассказали, как пользоваться новой функцией и показали новую систему навигации по видеороликам. Зрители смогут создавать своеобразные закладки с описанием содержимого на временной шкале видео.
Авторы также смогут разделять видеоролики на разделы. Стоит помнить о том, что при использовании данной функции нужно будет создать не менее трех закладок. Продолжительность каждого раздела должна быть не менее 10 секунд.
YouTube заявил о данной возможности месяц назад, теперь он объявил о внедрении новой функции.
Ранее "Правда.Ру", YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720p как HD.
В марте компания YouTube снизила качество видео для пользователей всех стран. Это было сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на интернет во время пандемии COVID-19.
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