Власти Аризоны подали иск против Google за незаконный сбор данных

Главный прокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск в суд на Google, обвинив корпорацию в том, что она незаконно собирает данные о местонахождении пользователей.

Google грозит штраф до 10 тысяч долларов

По мнению Марка Брновича, Google проводила сбор информации о местоположении пользователей даже при деактивированной функции отслеживания местоположения. Он заявил, что Google обманывает своих пользователей, что, в соответствии с законами штата, может караться штрафом в размере до $10 тыс.

Отчасти данный иск является следствием разбирательства, которое проводилось в отношении корпорации ранее. В 2018 году в Associated Press была опубликована заметка, в которой говорилось о том, что при отключении функции отслеживания отдельные приложения автоматически сохраняли информацию о местоположении пользователя устройства с отметкой о времени.

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