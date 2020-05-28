Главный прокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск в суд на Google, обвинив корпорацию в том, что она незаконно собирает данные о местонахождении пользователей.
По мнению Марка Брновича, Google проводила сбор информации о местоположении пользователей даже при деактивированной функции отслеживания местоположения. Он заявил, что Google обманывает своих пользователей, что, в соответствии с законами штата, может караться штрафом в размере до $10 тыс.
Отчасти данный иск является следствием разбирательства, которое проводилось в отношении корпорации ранее. В 2018 году в Associated Press была опубликована заметка, в которой говорилось о том, что при отключении функции отслеживания отдельные приложения автоматически сохраняли информацию о местоположении пользователя устройства с отметкой о времени.
Известно, что после того как из-за пандемии коронавируса многие люди были переведены на удаленную работу, приложение Zoom стало пользоваться большой популярностью. IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить утечки персональной информации.
Известно, что после того, как из-за пандемии коронавируса многие люди были переведены на удаленную работу, приложение Zoom стало пользоваться большой популярностью. IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить утечки персональной информации.
Генеральный директор АНО "Телерадиокомпания "Крым" Вадим Первых сообщил о том, что после блокировки телеканала "Крым 24" на YouTube компания планирует сотрудничество с другими платформами.
Ранее было известно о том, что телеканал заблокировали на платформе YouTube за нарушение правил.
"Мы в YouTube возвращаться не намерены. Платформу эту будем использовать исключительно для прямых онлайн-трансляций. Сейчас занимаемся восстановлением видео и просматриваем возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе "Яндекс", — рассказал Первых в рамках заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети "Интернет", развитию и обеспечению безопасности Интернета.
Известно, что администрация телеканала планирует подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
"Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" запустили пилотный проект "Робот-оператор".
Суть проекта заключается в том, что в контакт-центр энергокомпаний внедряется автоматизированный голосовой агент.
Он будет консультировать потребителей по всем интересующим их вопросам. Обратную связь он будет фиксировать.
Кроме того, робот будет:
Также будет реализована возможность получения обратной связи от потребителей по вопросам качества оказанных услуг.
Данный проект поможет повысить качество работы, сократить время ожидания на линии, повысит оперативность получения информации на запрос.
Ранее эксперт рассказал "Правде.Ру", в каких отраслях в России используются роботы.
Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.
Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.
В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.
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