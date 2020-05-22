В связи с переводом школ и вузов на дистанционное обучение стали набирать популярность различные электронные платформы. Но, несмотря на имеющиеся технические возможности, ученики и педагоги столкнулись с большим количеством сложностей. О том, как проходит дистанционное обучение на практике, и о его основных минусах, рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

"Как показала практика работы и с МЭШ, и с РЭШ, и со всеми приложениями, которые имели место — Zoom, различные онлайн-каналы — все они очень серьезно обрезают информационный поток, который несет собою как учитель, так и любой лектор — неважно, идет ли речь о высшей или средней школы. Это происходит и на уровне просто онлайн-взаимодействия в рамках обычной работы. То есть взаимодействие всегда гораздо более информативно, когда люди общаются очно.

Более 90% — это невербальная информация, это жесты, это приближение или отдаление от собеседника, это интонация. И все это в онлайн-формате существенным образом обрезается. Кроме того, безусловно, обрезание информации влияет на внимание учеников и собеседников в целом — оно рассеивается.

Сложно удерживать внимание учеников

Кроме того, существует еще один важный аспект, который не способствует сосредоточению внимания. Сама среда, в которой находятся ученики во время онлайн-занятий. Если продолжительность урока 45 минут считается вполне оптимальной для проведения занятия, то установлено, что более 15 минут удержать внимание не только ребенка, но и взрослого человека крайне сложно при проведении онлайн-лекции и тому подобное.

Само расположение предметов классическое, которое все ругали, очень академичное, строгое способствует дисциплине и сосредоточению внимания. Поэтому если мы говорим о том, что у нас сохраняется массовое среднее, общее обязательное образование и в том объеме, в котором оно имело место до недавнего времени, конечно, при прекращении режима самоизоляции будет введено обратно традиционное образование, с моей точки зрения, потому что оно гораздо больше способствует усвоению материала.

Если говорит о дистанционном обучении, то нужно существенным образом увеличивать продолжительность учебного года или снижать интенсивность информационного потока, который идет по отношению к ученикам", — заключил эксперт.