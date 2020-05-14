Специалисты аналитического портала SimilarWeb провели исследование и выяснили, что по данным за апрель этого года российская онлайн-платформа "Учи.ру" (UCHi.RU) заняла второе место среди самых посещаемых образовательных сайтов мира.
Кроме того, по итогам апреля "Учи.ру" заняла 11-е место среди всех категорий ресурсов России, уступив таким традиционно посещаемым проектам, как социальные сети и поисковики.
За апрель сайт "Учи.ру" посетили 109,4 млн человек, что говорит о том, что это очень нужный и качественный продукт для школьного сообщества. На сегодняшний день на платформе "Учи.ру" занимаются более 50% российских школьников.
"Мы постоянно работаем над совершенствованием платформы и улучшением процессов, создавая образовательный продукт мирового уровня", — сообщил генеральный директор онлайн-платформы Илья Паршин.
После перехода школ и высших учебных заведений на онлайн-обучение электронные платформы стали пользоваться большим спросом во всех странах мира.
Но, несмотря на высокую конкуренцию, российская платформа "Учи.ру" смогла продемонстрировать очень высокие результаты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 59% школьников хотели бы вернуться к очному обучению.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".