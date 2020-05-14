Платформа "Учи.ру" заняла 2-е место среди образовательных сайтов мира

Специалисты аналитического портала SimilarWeb провели исследование и выяснили, что по данным за апрель этого года российская онлайн-платформа "Учи.ру" (UCHi.RU) заняла второе место среди самых посещаемых образовательных сайтов мира.

Кроме того, по итогам апреля "Учи.ру" заняла 11-е место среди всех категорий ресурсов России, уступив таким традиционно посещаемым проектам, как социальные сети и поисковики.

За апрель сайт "Учи.ру" посетили 109,4 млн человек, что говорит о том, что это очень нужный и качественный продукт для школьного сообщества. На сегодняшний день на платформе "Учи.ру" занимаются более 50% российских школьников.

"Мы постоянно работаем над совершенствованием платформы и улучшением процессов, создавая образовательный продукт мирового уровня", — сообщил генеральный директор онлайн-платформы Илья Паршин.

После перехода школ и высших учебных заведений на онлайн-обучение электронные платформы стали пользоваться большим спросом во всех странах мира.

Но, несмотря на высокую конкуренцию, российская платформа "Учи.ру" смогла продемонстрировать очень высокие результаты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 59% школьников хотели бы вернуться к очному обучению.