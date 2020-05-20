Антропологи в результате исследования пришли к выводу, что австралопитеки использовали руки не только для манипуляций, подобных человеческим, но и для лазания. Ученые сравнили внутренние костные структуры окаменелых суставов пальцев рук нескольких ископаемых видов. Возраст останков составляет от 12 тысяч до 3 млн лет.
"Устройство костей напрямую отражает то, как жили и вели себя наши древние предки. Мы зафиксировали эту уникальную черту в устройстве рук австралопитеков седиба, которая отличает их от всех остальных представителей рода Australopithecus. Окаменелости показывают все больше и больше разнообразия в том, как наши предки перемещались и взаимодействовали с окружающей средой, история эволюции человека еще более сложна и интересна, чем мы думали ранее", — сообщили исследователи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что антропологи выяснили, как развивался мозг австралопитеков. Ученые пришли к выводу, что головной мозг детенышей австралопитеков очень похож на головной мозг детенышей шимпанзе. Но мозг взрослых австралопитеков был намного больше, чем мозг современных шимпанзе того же возраста.
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