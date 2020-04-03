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Источник Правда.Ру

Антропологи выяснили, как развивался мозг австралопитеков

Наука

Научные специалисты из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, используя метод компьютерной томографии, смогли воссоздать модель головного мозга двух детенышей афарских австралопитеков.

В результате выяснилось, что головной мозг детенышей австралопитеков очень похож на головной мозг детенышей шимпанзе. Но мозг взрослых австралопитеков был намного больше, чем мозг современных шимпанзе того же возраста.

"Мозг австралопитеков развивался так же, как у современного человека, — с возрастом. Данное открытие противоречит основной теории, которая гласит, что мозг австралопитеков стал развиваться только по мере увеличения его размеров", — утверждают антропологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков.

Темы черепа антропология головной мозг австралопитеки
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