Палеогенетики утверждают, что сравнили геномы 60 мумий древних жителей Анд и на основании полученных данных могут восстановить культурную и политическую жизнь региона на большом промежутке времени. Данное открытие прокомментировала сотрудник института общей генетики РАН, кандидат биологических наук Марина Фридман.

"Это значит, что они жили без больших замещений одного народа другим, что косвенно, видимо, говорит о культурной преемственности, но с некоторой возможностью для миграций, что, видимо, тоже создавало условия для преемственности горизонтальной.

Культурой как таковой генетики, конечно, не занимаются. Мумифицировали правителей, то есть это уже говорит о том, что не рабов перемещали.

Это говорит о контактах на высоком уровне, как у нас в Киевской Руси. Иногда мумии правителей несли с армией (Чанка), а Великий Инка пировал с мумией предка", — заключила эксперт.