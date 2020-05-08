Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков

Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.

Американские ученые соединили фрагменты ДНК, полученные из мумий, и раскрыли некоторые тайны из истории жителей Анд.

"Нас поразил очень высокий показатель генетической преемственности, который сохранялся по мере развития и упадка таких крупных империй, как Моче, Уари, Наска", — сообщил один из авторов исследования.

В результате исследования ученые выяснили, что империи, которые существовали в Андах, исчезли не из-за военных вторжений или переселений. Генетический анализ помог выяснить происхождение империи инков, которое связано с империй Уари.

Возраст самых древних останков, которые изучили ученые, составляет около 10 тыс. лет, а самых молодых — 500 лет. Специалисты сравнили геномы 60 мумий и на основании полученных данных могут восстановить культурную и политическую жизнь региона на большом промежутке времени.