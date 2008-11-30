Древняя рукопись об истории империи инков, похищенная из Национальной библиотеки Перу 140 лет назад, была возвращена на родину.
Рукопись называется "Воспоминания о перуанской монархии и разыскания в истории инков". Она была написана в 1838 году.
Автор уникального исторического документа был последним потомком правителей империи инков. Рукопись была украдена 140 лет назад, в период II-й тихоокеанской войны.
Только в конце прошлого года дипломаты договорились о том, что ее необходимо вернуть на родину.
В Перу археологи обнаружили инкскую мумию на раскопках близ горы Мачу-Пикчу.
По словам ученых, пол и возраст мумифированного человека определить пока не удалось. Тщательное исследование находки еще предстоит. Рядом с мумией было обнаружено 25 церемониальных предметов, в том числе золотые украшения и керамическая посуда.
Мумия была обнаружена в 20 километрах от Мачу-Пикчу в раскопе около деревни Торонтой, передает АР.
Город инков на горе Мачу-Пикчу на высоте около двух километров над уровнем моря был построен в середине 15 века и функционировал до прихода испанцев в 1532 году. В течение 400 лет он был заброшен, а о его существовании знали только жители близлежащих деревень.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.