Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Перу вернули рукопись об истории инков, похищенную 140 лет назад

Наука

Древняя рукопись об истории империи инков, похищенная из Национальной библиотеки Перу 140 лет назад, была возвращена на родину.

Рукопись называется "Воспоминания о перуанской монархии и разыскания в истории инков". Она была написана в 1838 году.

Автор уникального исторического документа был последним потомком правителей империи инков. Рукопись была украдена 140 лет назад, в период II-й тихоокеанской войны.

Только в конце прошлого года дипломаты договорились о том, что ее необходимо вернуть на родину.

В Перу обнаружили инкскую мумию

В Перу археологи обнаружили инкскую мумию на раскопках близ горы Мачу-Пикчу.

По словам ученых, пол и возраст мумифированного человека определить пока не удалось. Тщательное исследование находки еще предстоит. Рядом с мумией было обнаружено 25 церемониальных предметов, в том числе золотые украшения и керамическая посуда.

Мумия была обнаружена в 20 километрах от Мачу-Пикчу в раскопе около деревни Торонтой, передает АР.

Город инков на горе Мачу-Пикчу на высоте около двух километров над уровнем моря был построен в середине 15 века и функционировал до прихода испанцев в 1532 году. В течение 400 лет он был заброшен, а о его существовании знали только жители близлежащих деревень.

Темы перу инки рукопись
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Для некоторых иностранцев сократили срок получения гражданства
Штаб сборной России сделал замену в мужской эстафете на ЧМ по биатлону
Неласковая "светка": почему солдаты критиковали СВТ
Крысы оказывают сородичам взаимную помощь
Квят на "Альфа Таури" показал четвёртый результат на тестах в Барселоне
Автограф Путина ушел на аукционе за 340 тысяч рублей
Россиянка "заболела" коронавирусом, чтобы не ходить на допрос
Женская сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира
Певица Натали поразила своих поклонников фото без макияжа
Галкин извинился за клевету перед Наталией Гулькиной
Последние материалы
Волочкова запуталась в платье и упала на фотосессии
Франция и Германия готовы участвовать в разрешении сирийского конфликта
Как греки персов победили. Марафонское сражение
Холанд признан футболистом недели в Лиге чемпионов
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
В Перу вернули рукопись об истории инков, похищенную 140 лет назад
Йогурт: польза и вред для организма человека
Анфиса Резцова собирается подать в суд на СБР из-за Кристины
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
Путин присвоил генеральские звания силовикам
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Биатлон
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова Соломон Соловьев Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Чем грозит мирный атом? Игорь Буккер
Комментарии
В Третьей мировой Россию попытаются разорвать на куски
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Норвежцы обвинили Большунова в использовании помощи снегохода
Половина россиян высказалась против неквалифицированных гастарбайтеров
Госдума рассмотрит отмену комиссий при оплате ЖКХ
ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?
Врачи назвали четырех главных врагов здоровых кровеносных сосудов
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?
Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег
Коронавирус: Украина расчеловечена состоянием здравоохранения
Норвежцы обвинили Большунова в использовании помощи снегохода
"Эвакуированным еще повезло, что летели камни, а не коктейли Молотова"
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Почему Китай опасен для России?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ