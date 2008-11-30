В Перу вернули рукопись об истории инков, похищенную 140 лет назад

Древняя рукопись об истории империи инков, похищенная из Национальной библиотеки Перу 140 лет назад, была возвращена на родину.

Рукопись называется "Воспоминания о перуанской монархии и разыскания в истории инков". Она была написана в 1838 году.

Автор уникального исторического документа был последним потомком правителей империи инков. Рукопись была украдена 140 лет назад, в период II-й тихоокеанской войны.

Только в конце прошлого года дипломаты договорились о том, что ее необходимо вернуть на родину.

В Перу обнаружили инкскую мумию

В Перу археологи обнаружили инкскую мумию на раскопках близ горы Мачу-Пикчу.

По словам ученых, пол и возраст мумифированного человека определить пока не удалось. Тщательное исследование находки еще предстоит. Рядом с мумией было обнаружено 25 церемониальных предметов, в том числе золотые украшения и керамическая посуда.

Мумия была обнаружена в 20 километрах от Мачу-Пикчу в раскопе около деревни Торонтой, передает АР.

Город инков на горе Мачу-Пикчу на высоте около двух километров над уровнем моря был построен в середине 15 века и функционировал до прихода испанцев в 1532 году. В течение 400 лет он был заброшен, а о его существовании знали только жители близлежащих деревень.