Советник шведского правительства и генсекретаря ВОЗ Юхан Гизеке заявил, что власти Швеции в борьбе с коронавирусной инфекцией использовали всего две меры, эффективность которых была научно доказана — это мытье рук и соблюдение социальной дистанции.
Данные меры прокомментировала заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Людмила Козлова:
"К основным мерам профилактики коронавируса относятся: соблюдение социальной дистанции, мытье рук и самоизоляция.
Но самоизоляция в каком плане? Известно, что если минимизировать количество контактов, меньше риск заразиться.
Медицинские маски тоже защищают, но нужно соблюдать определенные правила. Во-первых, маски должны хорошо одеваться, во-вторых, разовые маски нужно менять каждые два часа.
Использованные маски нужно утилизировать сначала в пакетик, а затем — в мусорный контейнер. Многоразовые маски также нужно менять каждые два часа. Но их можно постирать, потом прогладить утюгом под паром, потом без пара. После этого их снова можно использовать", — сообщила эксперт.
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