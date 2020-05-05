В Швеции назвали две основные меры по борьбе с COVID-19

Советник шведского правительства и генсекретаря ВОЗ Юхан Гизеке заявил, что власти Швеции в борьбе с коронавирусной инфекцией использовали всего две меры, эффективность которых была научно доказана.

"Мы считаем, что таких мер всего две: мытье рук (об этом мы знали еще 150 лет) и соблюдение социальной дистанции", — сообщил Гезике.

Власти Швеции продемонстрировали нестандартный подход к борьбе с COVID-19, так как отказались вводить в стране жесткие ограничения. В Швеции работают школы и детские сады, кафе и общественный транспорт.

Запрещены только собрания более 50 человек в одном месте. Школьники старших классов и студенты учатся дистанционно.

Гезике считает, что эффективность жестких мер в борьбе с коронавирусом не доказана.

"Запретить людям выходить на улицу? Это глупо, у таких запретов нет научных обоснований", — заявил эпидемиолог.

Он также сообщил о том, что шведы очень дисциплинированный народ, они добровольно следуют всем необходимым рекомендациям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Швеции ограничат свободу собраний из-за коронавируса.