Apple раскрыла данные о передвижениях людей во время пандемии

Компания Apple открыла доступ к навигационной статистике, которую собирает сервис Apple Maps.

"Открытая статистика передвижения людей поможет в борьбе с COVID-19", — считает руководство компании.

Благодаря данной статистике можно будет контролировать передвижение людей в разных регионах. Возможно, эта информация поможет властям разработать эффективные меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Новый сервис Apple работает на основе информации, взятой из навигационных запросов пользователей. Специалисты компании подчеркивают, что все данные обезличены, поэтому открытая статистика не нарушает конфиденциальность пользователей.

Кроме того, для нового сервиса создан сайт, на котором представлены графики передвижения людей по всему миру. Статистика поможет выяснить, какими видами транспорта пользуются люди во время пандемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Apple будет производить специальные маски от коронавируса iShield.