Facebook создал приложение для общения влюбленных пар

Сначала Facebook решил запустить сервис знакомств, а теперь специально для пар он создал приложение Tuned. С помощью этого приложения у пар будет возможность создавать собственную интимную социальную сеть для двоих участников. Tuned работает только на iOS.

Особенности Tuned:

С помощью нового приложения влюбленные смогут:

делиться музыкой;

фотографиями;

ставить лайки.

Приложение бесплатное. Судя по всему, пользователям не обязательно создавать учетные записи в Facebook. Однако предоставленные пользователями данные могут использоваться для таргетинга рекламы.

Иными словами, Tuned ничем не отличается от других социальных сетей. Facebook продолжает разрабатывать приложения для создания небольших соцсетей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Facebook отложил запуск сервиса для знакомств в Европе.