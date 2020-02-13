В Facebook приняли решение отложить запуск сервиса для знакомств Facebook Dating в европейских странах.
"Компания не предоставила юридически требуемую оценку рисков конфиденциальности", — сообщили в Комиссии по защите данных Ирландии.
При этом представитель Facebook заявил, что компанию не обязывали это делать. Но при повторном запросе Facebook предоставила комиссии необходимые документы.
Сервис для знакомств был запущен в сентябре в 20 странах. Благодаря платформе пользователи могут познакомиться со своими потенциальными партнёрами внутри соцсети.
Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователи должны зарегистрировать отдельный от основного аккаунта профиль в мобильном приложении. Тогда сервис будет искать совпадения на основе интересов и активности в Facebook.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Facebook можно будет контролировать данные о себе с других сайтов.
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