Facebook отложил запуск сервиса для знакомств в Европе

В Facebook приняли решение отложить запуск сервиса для знакомств Facebook Dating в европейских странах.

"Компания не предоставила юридически требуемую оценку рисков конфиденциальности", — сообщили в Комиссии по защите данных Ирландии.

При этом представитель Facebook заявил, что компанию не обязывали это делать. Но при повторном запросе Facebook предоставила комиссии необходимые документы.

Сервис для знакомств был запущен в сентябре в 20 странах. Благодаря платформе пользователи могут познакомиться со своими потенциальными партнёрами внутри соцсети.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователи должны зарегистрировать отдельный от основного аккаунта профиль в мобильном приложении. Тогда сервис будет искать совпадения на основе интересов и активности в Facebook.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Facebook можно будет контролировать данные о себе с других сайтов.