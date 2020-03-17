Швейцарский физик Лукас Ломбрайзер выдвинул новую теорию строения Вселенной. По мнению ученого, человечество живет в огромном космическом пузыре, который находится рядом с аналогичными образованиями.

О том, насколько состоятельна данная теория, рассказал вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин.

"Теорий очень много. Мы, к сожалению, не знаем сущность нашей Вселенной. Мы много рассуждаем, мы много говорим. Очень хочется понять, разобраться в этом вопросы. И то, что увлеченные люди занимаются, свои теории создают, это очень важно и очень здорово. Но, к сожалению, пока что мы не можем сказать, так то или нет.

Хочется видеть, искать возможности познания происхождения человека, где мы находимся. Посмотрите в ясную ночь на небо. Вы видите огромное количество звезд. Конечно, возникают вопросы — как там все утроено? Ясно, что вокруг звезд есть тоже планеты, как вокруг нашего Солнца. Солнце же — тоже звезда. Если с другой планеты посмотреть на звездное небо, они тоже видят наше Солнце звездой. Это очень интересно изучать.

В человеке заложено стремление познавать окружающий мир

Человек должен познавать себя и окружающий мир, ему это дано свыше. Существует большое количество необъяснимых факторов, таких как телепатия, вещие сны и т. д. Это все показывает, что мы живем в какой-то среде, которая нами еще мало изучена, ее еще надо изучать и изучать. Поэтому любая теория интересна, ее надо брать на вооружение и с ней работать", — заключил эксперт.