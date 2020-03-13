Человечество живет в огромном космическом пузыре

Швейцарский физик Лукас Ломбрайзер выдвинул новую теорию строения Вселенной. По мнению ученого, человечество живет в огромном космическом пузыре, который находится рядом с аналогичными образованиями.

Существуют разные теории о строении Вселенной.

Лукас Ломбрайзер предполагает, что галактики разбиты на группы, а те находятся в огромных пузырях, размер которых составляет примерно 140 миллионов световых лет. Данная теория позволяет дать объяснение тому, что на разных участках Вселенной постоянная Хаббла имеет разные результаты.

Пока эксперт не может доказать свою теорию, но и не рассматривать ее тоже нельзя, поэтому ученые в ближайшие годы займутся исследованием данного вопроса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что гипотеза о голографической Вселенной не подтвердилась.