Астрономы утверждают, что проходящая мимо звезда может выбросить нашу планету из Солнечной системы. Это связано с движением космического объекта по хаотичной траектории и гравитационным взаимодействием.
Если звезда проходит через плоскость Солнечной системы, она может оказаться близко от нашей планеты и уничтожить ее.
Заведующий лабораторией солнечной активности Института земного магнетизма РАН Борис Филиппов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал выводы ученых.
"Все правильно, но только перед всеми этими заключениями стоит слово "если". Если звезда пролетит мимо, то, конечно, все так и случится.
Но вероятность того, что звезда пролетит около Солнца в ближайшие миллионы, может быть, даже миллиарды лет, чрезвычайно ничтожна. Хотя она отлична от нуля, потому что мы находимся внутри звездной системы.
Звезды в галактике Млечный Путь двигаются немножко упорядоченно. Она имеет такие рукава, в которых находятся звезды, в том числе и наше Солнце. Оно вращается. Все они вращаются синхронно вокруг центра это системы, но при этом они еще немножко хаотично движутся.
Ближайшая звезда к нам находится на расстоянии, по-моему, 4 световых лет. Чтобы какая-нибудь ближайшая к нам звезда приблизилась с какой-то разумной скоростью, (а разумная скорость — это сотни километров в секунду), пройдут миллионы лет", — сообщил эксперт.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.