Может ли Земля быть выброшена из Солнечной системы?

Астрономы утверждают, что проходящая мимо звезда может выбросить нашу планету из Солнечной системы. Это связано с движением космического объекта по хаотичной траектории и гравитационным взаимодействием.

Если звезда проходит через плоскость Солнечной системы, она может оказаться близко от нашей планеты и уничтожить ее.

Заведующий лабораторией солнечной активности Института земного магнетизма РАН Борис Филиппов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал выводы ученых.