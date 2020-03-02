Астрономы утверждают, что проходящая мимо звезда может выбросить нашу планету из Солнечной системы. Это связано с движением космического объекта по хаотичной траектории и гравитационным взаимодействием.
Если звезда проходит через плоскость Солнечной системы, она может оказаться близко от нашей планеты и уничтожить ее.
"В среднем Земля имела только 1 шанс из 15000 на орбитальную дестабилизацию в течение всей четырехмиллиардной истории", — утверждают специалисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найдена сама большая солнечная система во Вселенной.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".