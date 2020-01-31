В Евросоюзе планируют ввести единый разъем для зарядки телефонов

Еврокомиссия должна будет подготовить правила по введению общего стандарта зарядки мобильных устройств.

Новые правила будут разработаны к июлю 2020 года. Они позволят решить проблему электронных отходов. Так, в 2016 году на одного жителя ЕС приходилось около 16,6 кг электронных отходов.

Какое предлагается решение ?

Беспроводная зарядка может быть одним из решений данной проблемы. Но тогда Еврокомиссия должна будет принять правила, обеспечивающие возможность такого типа зарядки различными мобильными устройствами.

Комиссия уже в течение 10 лет продвигает реализацию единого метода зарядки.

За этот период ей удалось сократить количество интерфейсов с 30 в 2009 году до трех в 2020 году: