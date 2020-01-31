Еврокомиссия должна будет подготовить правила по введению общего стандарта зарядки мобильных устройств.
Новые правила будут разработаны к июлю 2020 года. Они позволят решить проблему электронных отходов. Так, в 2016 году на одного жителя ЕС приходилось около 16,6 кг электронных отходов.
Беспроводная зарядка может быть одним из решений данной проблемы. Но тогда Еврокомиссия должна будет принять правила, обеспечивающие возможность такого типа зарядки различными мобильными устройствами.
Комиссия уже в течение 10 лет продвигает реализацию единого метода зарядки.
За этот период ей удалось сократить количество интерфейсов с 30 в 2009 году до трех в 2020 году:
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