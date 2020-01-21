Ученые из Самары придумали, как можно справиться с космическим мусором.
"Недействующие искусственные спутники Земли — космический мусор — серьезная угроза для действующих космических аппаратов", — утверждают ученые.
Ученые предлагают захватывать космический мусор гарпуном, а потом буксировать с помощью троса в атмосферу на уничтожение.
В начале 2019 года уже прошли успешные испытания захвата "гарпуном" имитатора космического мусора.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создадут космический корабль для туристов.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.