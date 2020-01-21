В России разработали способ уборки мусора в космосе при помощи гарпуна

Ученые из Самары придумали, как можно справиться с космическим мусором.

"Недействующие искусственные спутники Земли — космический мусор — серьезная угроза для действующих космических аппаратов", — утверждают ученые.

Специалисты предложили убирать космический мусор с помощью активного спутника

Ученые предлагают захватывать космический мусор гарпуном, а потом буксировать с помощью троса в атмосферу на уничтожение.

В начале 2019 года уже прошли успешные испытания захвата "гарпуном" имитатора космического мусора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создадут космический корабль для туристов.