Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Издевавшуюся над детьми жительницу Петербурга поместили под стражу
Повседневные привычки, которые могут вызвать развитие рака
Внешний долг России увеличился почти на 27 млрд
В России разработали способ уборки мусора в космосе при помощи гарпуна
В Астрахани все школы закрылись на карантин
Трутнев продолжит курировать развитие Арктики в новом правительстве
Банк России сообщил о неразморозке накопительных пенсий
Источник Правда.Ру

В России разработали способ уборки мусора в космосе при помощи гарпуна

Наука

Ученые из Самары придумали, как можно справиться с космическим мусором. 

"Недействующие искусственные спутники Земли — космический мусор — серьезная угроза для действующих космических аппаратов", — утверждают ученые.

Специалисты предложили убирать космический мусор с помощью активного спутника

Ученые предлагают захватывать космический мусор гарпуном, а потом буксировать с помощью троса в атмосферу на уничтожение.

В начале 2019 года уже прошли успешные испытания  захвата "гарпуном" имитатора космического мусора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создадут космический корабль для туристов.

специалисты открытый космос космический мусор
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
США показали беспомощность и ненужность ООН
Туризм
Туризм в 2018 году: как справились с потоком приезжающих в РФ туркомпании
Профилактика
Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета
Последние материалы
Туризм в 2018 году: как справились с потоком приезжающих в РФ туркомпании
В России разработали способ уборки мусора в космосе при помощи гарпуна
В Астрахани все школы закрылись на карантин
Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета
Банк России сообщил о неразморозке накопительных пенсий
Трутнев продолжит курировать развитие Арктики в новом правительстве
Археологи обнаружили в Армении 1900-летний водовод
ВСУ предприняли попытку прорыва в Донбассе, но понесли потери
Новый вирус из Китая угрожает миру
В Москве умерла невестка Никиты Хрущева
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Правительство
Стало известно, кто сохранил пост в правительстве
Василий Амирджанов Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти Василий Амирджанов Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Повседневные привычки, которые могут вызвать развитие рака
В России разработали способ уборки мусора в космосе при помощи гарпуна
Банк России сообщил о неразморозке накопительных пенсий
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Почему невозможен союз России и Китая
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Почему невозможен союз России и Китая
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Школьницу выгнали из троллейбуса из-за нехватки рубля на проезд
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ