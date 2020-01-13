В полыхающей Австралии кенгуру кормят с вертолета

Австралийским валлаби, напоминающим маленьких кенгуру, люди сбрасывают корм с вертолетов прямо на землю — в те районы, что пострадали от пожаров. Министр энергетики и окружающей среды Австралии Мэтт Кин рассказал на своей странице в Twitter о спасении животных.

Он написал, что в ходе операции под названием "Скальный валлаби" сотрудники службы национальных парков и дикой природы сбросили тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для скалистых валлаби.

Но многие пользователи с недоверием отнеслись к данной акции. Некоторые люди сомневаются в том, что животным, которые остались на выжженных территориях без еды, постоянно будут сбрасывать корм.

Пожар в Австралии уже охватил 7 из 8 штатов

Экосистеме континента причинен большой ущерб. Животным пытаются помочь жители и волонтеры. Сгорело большое количество частных и административных зданий.

Ранее сообщалось, что в Австралии во время лесных пожаров погибли более миллиарда животных.