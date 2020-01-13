Австралийским валлаби, напоминающим маленьких кенгуру, люди сбрасывают корм с вертолетов прямо на землю — в те районы, что пострадали от пожаров. Министр энергетики и окружающей среды Австралии Мэтт Кин рассказал на своей странице в Twitter о спасении животных.
Он написал, что в ходе операции под названием "Скальный валлаби" сотрудники службы национальных парков и дикой природы сбросили тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для скалистых валлаби.
Но многие пользователи с недоверием отнеслись к данной акции. Некоторые люди сомневаются в том, что животным, которые остались на выжженных территориях без еды, постоянно будут сбрасывать корм.
Экосистеме континента причинен большой ущерб. Животным пытаются помочь жители и волонтеры. Сгорело большое количество частных и административных зданий.
Ранее сообщалось, что в Австралии во время лесных пожаров погибли более миллиарда животных.
Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.