В Австралии во время крупных лесных пожаров погибли более одного миллиарда животных.
Ранее сообщалось о том, что пожары унесли жизни 480 миллионов представителей фауны Австралии. Но на самом деле их жертв оказалось в два раза больше.
В октябре прошлого года пожары охватили юго-восточное побережье Австралии.
Власти страны планируют выделить на восстановление после пожаров около $1,4 миллиарда.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии с деревьев падают умирающие птицы.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.