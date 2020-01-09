В Австралии во время лесных пожаров погибли более миллиарда животных

В Австралии во время крупных лесных пожаров погибли более одного миллиарда животных.

Ранее сообщалось о том, что пожары унесли жизни 480 миллионов представителей фауны Австралии. Но на самом деле их жертв оказалось в два раза больше.

В октябре прошлого года пожары охватили юго-восточное побережье Австралии.

Власти страны планируют выделить на восстановление после пожаров около $1,4 миллиарда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии с деревьев падают умирающие птицы.