Усовершенствованная сим-карта отличается от обычной тем, что имеет больший объем памяти - 128 гигабайт. В Китае уже стартовали продажи нового продукта.
Новые сим-карты выполнены по экспериментальной технологии Super SIM. В новой "суперсимке" содержится 128 гигабайт памяти.
Карты Super SIM могут расширить память устройств, которые не поддерживают microSD карты.
Инноваторы обещают, что в будущем планируется выпустить карты на 1 ТБ.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.