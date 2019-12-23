В Китае стартовали продажи Super SIM на 129 ГБ памяти

Усовершенствованная сим-карта отличается от обычной тем, что имеет больший объем памяти - 128 гигабайт. В Китае уже стартовали продажи нового продукта.

Новые сим-карты выполнены по экспериментальной технологии Super SIM. В новой "суперсимке" содержится 128 гигабайт памяти.

Карты Super SIM могут расширить память устройств, которые не поддерживают microSD карты.

Инноваторы обещают, что в будущем планируется выпустить карты на 1 ТБ.