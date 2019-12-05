Сбой в работе Facebook охватил почти всю планету

В работе социальной сети Facebook по всему миру произошли сбои, говорится на сайте Downdetector.

Проблемы в работе соцсети начались ночью. Около 50% пользователей Facebook жаловались на то, что не обновляется новостная лента. 28% пользователей не могли зайти в приложение, а у 22% не получалось авторизоваться.

Большинство пользователей, столкнувшиеся с проблемами в Facebook, из США, Канады, Перу, Британии.

С чем именно связана причина глобального сбоя пока не сообщается.