Instagram начал спрашивать дату рождения при регистрации

Теперь социальная сеть Instagram просит новых пользователей указывать дату своего рождения. Лица, которым на момент регистрации не исполнилось 13 лет, не будут зарегистрированы.

В Instagram считают, что данная мера поможет обеспечить безопасность молодежи и не допустить использование соцсести детьми. Сообщается, что дата рождения будет указана в профиле и видеть ее будет только сам пользователь, другим пользователям данная информация не будет видна.