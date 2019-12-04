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Источник Правда.Ру

Instagram начал спрашивать дату рождения при регистрации

Наука » Технологии » Интернет

Теперь социальная сеть Instagram просит новых пользователей указывать дату своего рождения. Лица, которым на момент регистрации не исполнилось 13 лет, не будут зарегистрированы.

В Instagram считают, что данная мера поможет обеспечить безопасность молодежи и не допустить использование соцсести детьми. Сообщается, что дата рождения будет указана в профиле и видеть ее будет только сам пользователь, другим пользователям данная информация не будет видна.

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