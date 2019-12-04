Теперь социальная сеть Instagram просит новых пользователей указывать дату своего рождения. Лица, которым на момент регистрации не исполнилось 13 лет, не будут зарегистрированы.
В Instagram считают, что данная мера поможет обеспечить безопасность молодежи и не допустить использование соцсести детьми. Сообщается, что дата рождения будет указана в профиле и видеть ее будет только сам пользователь, другим пользователям данная информация не будет видна.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.