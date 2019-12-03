Google: роман "Мастер и Маргарита" - самая продаваемая книга года

Компания Google опубликовала свой рейтинг самых лучших книг и фильмов разных жанров, а также телевизионных шоу и игр уходящего, 2019 года.

Первое место среди книг занял роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита".

Из фильмов были несколько категорий, в которых лидером стал Киану Ривс с третьей части его "Джона Уика". Самым популярной кинолентой стала "Зеленая книга", а лучшей стал финал саги о "Мстителях" от Марвел.

Игрой года стала мобильная версия Call of Duty, а самой популярной программой стал редактор видео Glitch Video Effects.