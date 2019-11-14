"ВКонтакте" добавит дизлайки и новые способы монетизации

В ходе проведённой популярной российской соцсетью конференции VK Content Day, представители "ВКонтакте" рассказали о множестве новшеств, которые ожидают пользователей сайта в скором времени.

Как подчеркнул CEO социальной сети Андрей Рогозов, приоритетным направлением для "ВКонтакте" уже два года является сотрудничество с создателями интересного и оригинального контента. По его словам, с ноября прошлого года такие авторы суммарно заработали около полутора миллиардов рублей благодаря предложенным сайтом механизмам монетизации. На конференции представили и новый способ заработка для авторов — VK Donut, то есть возможность платной подписки на сообщество в обмен на уникальные материалы, по аналогии с такими популярными сервисами как Patreon.

Теперь "Вконтакте" появятся тематические ленты, то есть возможность фильтровать "Рекомендации" по интересующим пользователя направлениям. Курировать их наполнение будут являющиеся экспертами в соответствующих областях редакторы, но предложить пост им на рассмотрение сможет любой юзер.

Популярные материалы теперь будут держатся в "умной ленте" дольше, тогда как ранее их вытесняли более свежие записи независимо от их сравнительного качества.

Самым важным изменением для простых пользователей, потребляющих контент, а не создающих его, станет, вероятно, возможность негативно оценивать чужие комментарии. По словам представителей соцсети это позволит людям выразить несогласие с чьей-то позицией, не вступая каждый раз для этого в дискуссию. Таким образом, суммарный рейтинг комментария теперь может оказаться и отрицательным.

На этой неделе Facebook также представил значимое обновление, включив собственную платёжную систему — но пока лишь для жителей Соединённых Штатов.