Российские ученые из Фонда перспективных исследований совместно с коллегами из холдинга "Швабе" создали опытный образец контактных линз, которые могут выполнять функцию бинокля. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора холдинга Сергей Попов.
"Проект по созданию "линзы-бинокля" пока в процессе разработки, уже есть макетный образец. Но пока мы не стремимся выводить эти разработки на рынок", - передает его слова агентство ТАСС.
Специалисты также разрабатывают очки для оператора беспилотника, выводящие на микродисплей добавленную реальность.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты Московского института и ученые из Швеции и Германии создали первый в мире термоэлектрический материал, который позволит создать устройства для зарядки смартфонов от тела человека.
Материал может использоваться в составе браслетов, чехлов для телефонов или смарт-часов. При контакте с человеком он позволит заряжать гаджеты без использования каких-либо дополнительных источников питания.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.