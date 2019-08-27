Ученые РФ нашли способ продлить ресурс автомобильных двигателей

Ученые Уральского федерального университета разработали протектор к моторному маслу для двигателей внутреннего сгорания, который значительно повысит ресурс их работы.

В пресс-службе вуза заявили, что новшество предназначено для машин с пробегом более 60 тыс. км. Оно позволяет продлевать ресурс двигателей в 2-3 раза. Применение разработки восстанавливает изношенные детали, снижает трение элементов и улучшает качество сгорания топлива.

В состав протектора входят моющие компоненты для очистки деталей от абразивных загрязнений, шлифующие компоненты для выравнивания трущихся поверхностей. При этом компоненты протектора не задерживаются масляным фильтром двигателя.

Протектор испытали в бензиновых и дизельных, атмосферных и турбированных ДВС, он везде показал свою эффективность.

Источник фото: сайт Госдумы

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