Ученые Уральского федерального университета разработали протектор к моторному маслу для двигателей внутреннего сгорания, который значительно повысит ресурс их работы.
В пресс-службе вуза заявили, что новшество предназначено для машин с пробегом более 60 тыс. км. Оно позволяет продлевать ресурс двигателей в 2-3 раза. Применение разработки восстанавливает изношенные детали, снижает трение элементов и улучшает качество сгорания топлива.
В состав протектора входят моющие компоненты для очистки деталей от абразивных загрязнений, шлифующие компоненты для выравнивания трущихся поверхностей. При этом компоненты протектора не задерживаются масляным фильтром двигателя.
Протектор испытали в бензиновых и дизельных, атмосферных и турбированных ДВС, он везде показал свою эффективность.
Источник фото: сайт Госдумы
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