Специалисты Московского института совместно с коллегами из Швеции и Германии создали первый в мире термоэлектрический материал, который позволит создать устройства для зарядки смартфонов от тела человека.
Как указывает портал Naked Science, материал может использоваться в составе браслетов, чехлов для телефонов или смарт-часов. При контакте с человеком материал позволит заряжать гаджеты без использования каких-либо дополнительных источников питания.
По словам исследователей, термоэлектрические материалы - это химические соединения, способные конвертировать тепло в электроэнергию из-за разницы температуры в местах присоединения к пластине проводников. Созданный учеными материал состоит из полимерных материалов. Они могут работать при комнатной температуре и обладают низкий теплопроводностью.
Ранее группа специалистов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала электронный пластырь. Устройство защищает поврежденный участок кожи от внешних факторов и снабжает рану антибиотиками.
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