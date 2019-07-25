Российские ученые создали материал для зарядки смартфонов от человека

Специалисты Московского института совместно с коллегами из Швеции и Германии создали первый в мире термоэлектрический материал, который позволит создать устройства для зарядки смартфонов от тела человека.

Как указывает портал Naked Science, материал может использоваться в составе браслетов, чехлов для телефонов или смарт-часов. При контакте с человеком материал позволит заряжать гаджеты без использования каких-либо дополнительных источников питания.

По словам исследователей, термоэлектрические материалы - это химические соединения, способные конвертировать тепло в электроэнергию из-за разницы температуры в местах присоединения к пластине проводников. Созданный учеными материал состоит из полимерных материалов. Они могут работать при комнатной температуре и обладают низкий теплопроводностью.

Ранее группа специалистов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала электронный пластырь. Устройство защищает поврежденный участок кожи от внешних факторов и снабжает рану антибиотиками.