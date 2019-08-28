На МЦК с 2021 года будут курсировать поезда-беспилотники

С 2021 года по Московскому центральному кольцу намерены запустить поезда-беспилотники, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ОАО "РЖД".

По словам главы компании Олега Белозерова, совершенствоваться будут не столько технологии, сколько нормативные базы. Для РЖД такой проект станет пилотным.

Сегодня же был протестирован первый беспилотник "Ласточка". На экспериментальном кольце в Щербинке в том числе отработана внештатная ситуация — попадание на пути человека.

"По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. Мы на сегодняшний момент оттестировали третий уровень", — сказал Белозеров, добавив, что в создании "Ласточки" задействованы исключительно российские разработки.

Ранее сообщалось, что опытный образец беспилотника "Ласточка" за лето намерены были изготовить силами ООО "Уральские локомотивы".

Фото: rzd-expo.ru