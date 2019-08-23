Антропоморфный робот Федор, отправленный на Международную космическую станцию, будет прежде всего там отрабатывать взаимодействие с человеком. Это нужно для разработки модели, которая сможет производить необходимые действия за пределами МКС.
Напомним, накануне утром с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", она вывела на орбиту космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится Федор. Состыковаться с МКС корабль должен утром 24 августа.
Главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов рассказал РИА Новости, что роботы должны выполнять работу там, где человеку грозит особая опасность. По его словам, в будущем робот будет играть роль аватара, "заселившись" в которого космонавт изнутри станции будет работать в открытом космосе.
Конструктор отметил, что все задачи были отработаны на Земле, но это нужно сделать и на МКС, так как там робот столкнется с абсолютно иными условиями, в том числе с невесомостью.
Источник фото: Twitter
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