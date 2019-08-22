"Союз МС-14" с роботом Федором успешно выведен на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а", стартовавшая сегодня с космодрома Байконур, успешно вывела на орбиту космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот Федор.

Во время старта он повторил фразу Юрия Гагарина "Поехали!". Состыковаться с Международной космической станцией корабль должен утром 24 августа.

На сайте Роскосмоса сообщается, что "Союз" доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с питанием, посылки для экипажа. Космонавтам предстоит тестировать системы робота Skybot F-850 в условиях космического полёта. Основным его назначением является проведение особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе.

У робота Федора есть свой Twitter. В нем появилась запись о том, что первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с заданием.

"Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите", - говорится в сообщении.

Источник фото: Twitter

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