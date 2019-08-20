Робот FEDOR возьмет с собой на МКС вязаную игрушку Марусю

Андроидный робот FEDOR, который через два дня отправится на МКС с космодрома Байконур, возьмет с собой индикатор невесомости - вязаную игрушку.

Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил в Facebook, что Skybot не летит "в гордом одиночестве". "Знакомьтесь: Маруся, просто Маша. Для технарей: индикатор невесомости, она первая традиционно это на себе ощутит новое состояние", - написал он.

Маруся представляет собой маленького космонавта, связаного из белой, черной и серой шерсти.

Добавим, ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-14" будет стартовать с Байконура утром в четверг. Это первый полет пилотируемого корабля на такой ракете, поэтому вместо людей пока полетит робот. На МКС он проведет 10 дней.

Напомним, ранее сообщалось об опросе, проведенном ВЦИОМ, который показал, что подавляющее большинство россиян - 80% участников исследования - не боятся лишиться работы из-за роботов. Противоположный ответ дал 21%.

Источник фото: Facebook

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