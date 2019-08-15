Пользователи обратили внимание на обновление политики конфиденциальности компании, согласно которой сотрудники Microsoft могут "анализировать" информацию, полученную из программы Skype Translator или голосового помощника Microsoft Cortana.
В обновленной политике конфиденциальности указывается, что компания имеет право "анализировать" полученную информацию с использованием автоматизированных систем, а также "ручным способом".
Представители Microsoft позже подтвердили опасения пользователей. В компании признались, что есть люди, которые действительно занимаются изучением пользовательского контента. Некоторые пользователи возмущены тем, что компания раскрыла эту информацию только сейчас и обновила политику конфиденциальности.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что компания Facebook уже больше недели на расшифровывает аудиосообщения пользователей. Сотрудники подрядческих компаний рассказали журналистам, что расшифровывали сообщения с пошлым подтекстом. Примечательно, что транскрибаторы не знали откуда получали звуковые послания и зачем их нужно расшифровывать.
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