Компания Microsoft призналась, что прослушивает пользователей

Пользователи обратили внимание на обновление политики конфиденциальности компании, согласно которой сотрудники Microsoft могут "анализировать" информацию, полученную из программы Skype Translator или голосового помощника Microsoft Cortana.

В обновленной политике конфиденциальности указывается, что компания имеет право "анализировать" полученную информацию с использованием автоматизированных систем, а также "ручным способом".

Представители Microsoft позже подтвердили опасения пользователей. В компании признались, что есть люди, которые действительно занимаются изучением пользовательского контента. Некоторые пользователи возмущены тем, что компания раскрыла эту информацию только сейчас и обновила политику конфиденциальности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что компания Facebook уже больше недели на расшифровывает аудиосообщения пользователей. Сотрудники подрядческих компаний рассказали журналистам, что расшифровывали сообщения с пошлым подтекстом. Примечательно, что транскрибаторы не знали откуда получали звуковые послания и зачем их нужно расшифровывать.

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