Facebook уже неделю не расшифровывает аудиосообщения пользователей

Компания Facebook имеет сотни контрактов подряда с организациями, которые осуществляют транскрибацию аудиосообщений пользователей. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Сотрудники подрядческих компаний рассказали журналистам, что расшифровывали сообщения с пошлым подтекстом. Примечательно, что транскрибаторы не знали откуда получали звуковые послания и зачем их нужно расшифровывать.

Позже в Facebook подтвердили, что переводили звуковые сообщения пользователей в текст, но уже более недели этого не делают. Решение о приостановке транскрибации аудио было принято вслед за Apple и Google.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что анонимности в интернете не существует. Внезапно для некоторых оказалось, что анонимный интернет исчез. Даже в мессенджерах типа Telegram, а то и Signal, куда менее известном, но куда более анонимном. И дело даже не в том, что наш интернет «прозрачен» и любой пользователь социальной сети сообщает сам о себе в профиле столько, сколько любые спецслужбы при допросе не добьются. Всё как всегда несколько хитрее.

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