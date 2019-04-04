Facebook опять "поделился" данными пользователей со злоумышленниками

В известной социальной сети Facebook произошла массовая утечка пользовательских данных. Директор компании UpGuard по исследованиям рисков в сети Крис Викери отметил, что разработчикам Facebook нужно избавиться от лени, чтобы начать сохранять данные пользователей.
О масштабной утечке стало известно после того, как на различных интернет-ресурсах начали появляться большие массивы данных: адреса электронных ящиков, имена, пароли, и даже платежные реквизиты. Самый большой список пользовательских данных был опубликован на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавнем призыве главы Facebook Марка Цукерберга в адрес властей. Создатель социальной сети призвал чиновников быть более активными в вопросе регулирования интернета. Так, заявил в своем обращении Марк Цукерберг, правительства мировых государств и их управляющие органы должны принять новые единые глобальные правила по регулированию сети Интернет.
Читайте также:
Глава Facebook предложил властям активнее участвовать в регулировании интернета
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
В Вашингтоне открылся саммит глав МИД стран НАТО. Трамп в связи с этим уже сделал ряд заявлений. Как меняется роль НАТО в мире, "Правде.Ру" рассказал эксперт.