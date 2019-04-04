Facebook опять "поделился" данными пользователей со злоумышленниками

В известной социальной сети Facebook произошла массовая утечка пользовательских данных. Директор компании UpGuard по исследованиям рисков в сети Крис Викери отметил, что разработчикам Facebook нужно избавиться от лени, чтобы начать сохранять данные пользователей.

О масштабной утечке стало известно после того, как на различных интернет-ресурсах начали появляться большие массивы данных: адреса электронных ящиков, имена, пароли, и даже платежные реквизиты. Самый большой список пользовательских данных был опубликован на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавнем призыве главы Facebook Марка Цукерберга в адрес властей. Создатель социальной сети призвал чиновников быть более активными в вопросе регулирования интернета. Так, заявил в своем обращении Марк Цукерберг, правительства мировых государств и их управляющие органы должны принять новые единые глобальные правила по регулированию сети Интернет.

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