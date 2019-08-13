АКОМ — покоритель стихий. Эльбрус как Вулкан

13 августа 2019 года из г. Минеральные Воды при поддержке Генерального Партнера проекта — Компании "АКОМ", лидера российского рынка АКБ стартует основная часть экспедиции по Эльбрусскому вулканическому центру. Ключевая задача проекта, который будет реализован совместно со специалистами лаборатории лазерных интерферометрических исследований Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга — оценить вулканическую активность Эльбруса на сегодняшний день.

В рамках экспедиции будет собран материал для научно-популярного фильма о Эльбрусском вулканическом центре, который расскажет не только об основной теме экспедиции и о работе научных сотрудников в указанном направлении, но и о интересных с точки зрения туризма локациях, об истории и легендах Приэльбрусья.

Параллельно будут проведены испытания в реальных, экстремальных условиях новой аккумуляторной батареи "АКОМ ASIA + EFB" от Генерального Партнера компании АКОМ.

В рамках экспедиции группа преодолеет 1500 км, поднимется на автомобилях на высоту 3200 метров. Маршрут пройдет через Суканское ущелье, Верхнюю Балкарию, перевалы Чегетджара, и Актопрак, Баксанскую нейтринную обсерваторию, загадочную долину Джилы-Су и легендарную гору Сирх — некогда самую высокую точку окрестностей, связанную с языческим культом Солнца. Завершение основной части маршрута ожидается 17 августа в Минеральных водах.

Технический Партнер экспедиции — бренд спортивных шин BFGoodrich.

Информационные партнеры экспедиции — электронная газета Правда. Ру, МИЦ Известия.