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Источник Правда.Ру

Специалисты ESET обнаружили фальшивые версии приложения FaceApp

Наука » Технологии print

Специалисты антивирусной компании ESET обнаружили мошеннические версии популярного приложения FaceApp, которые обманывают пользователей и вынуждают их оформить платную подписку на рекламу или услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

По словам экспертов, злоумышленники создают поддельные приложения или сайты, на которых предлагают скачать бесплатную версию приложения. Во время установки у пользователя появляется большое количество рекламных окон. Попытки их закрыть зачастую оборачиваются оформлением платной подписки вопреки желанию пользователя. 

Мошенническое приложение FaceApp специалисты компании обнаружили даже в магазине Google Play. В связи с этим в ESET рекомендуют загружать приложение только из официального магазина, а также посмотреть на отзывы пользователей, рейтинг и общее количество загрузок. 

Приложение FaceApp создали в 2017 году. С его помощью пользователь может "состарить" или, наоборот, "омолодить" внешность человека на фотографиях при помощи специальных фильтров. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Германии рекомендовали не использовать это приложение из-за сомнительных условий пользовательского соглашения. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер. 

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Темы eset faceapp мошенники приложение
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