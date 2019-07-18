Сенатор увидел угрозу США в приложении FaceApp

Глава демократической партии в Сенате США Чак Шумер обратился в ФБР с требованием начать расследование против российского приложения FaceApp. По его мнению, оно несет угрозу национальной безопасности.

Шумера смущает то, что для использования возможностей приложения пользователь должен предоставить полный и безоговорочный доступ к своим фотографиям и другим данным. Сенатор считает, что эти данные могут быть впоследствии использованы третьими лицами в своих интересах.