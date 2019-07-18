Глава демократической партии в Сенате США Чак Шумер обратился в ФБР с требованием начать расследование против российского приложения FaceApp. По его мнению, оно несет угрозу национальной безопасности.
Шумера смущает то, что для использования возможностей приложения пользователь должен предоставить полный и безоговорочный доступ к своим фотографиям и другим данным. Сенатор считает, что эти данные могут быть впоследствии использованы третьими лицами в своих интересах.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.