В Германии посоветовали не пользоваться приложением FaceApp

Власти Германии рекомендовали не использовать приложение FaceApp из-за сомнительных условий пользовательского соглашения. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер.

По его словам, приложение может использовать дополнительные данные, например, местоположение или информация об устройстве. Все эти сведения могут быть переданы третьим лицам без согласия пользователя.

Ранее демократ-конгрессмен Чак Шумер обратился к Федеральной торговой комиссии и Федеральному бюро расследований с требованием установить степень безопасности использования FaceApp для американцев.

Приложение разработала российская компания Wireless Lab в 2017 году. Программа позволяет изменять фотографии при помощи искусственного интеллекта. Пользователь может "сменить пол", создать образ популярных героев кино или сериалов.