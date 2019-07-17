Le Parisien: пилот MH370 убил пассажиров и утопил Boeing в океане

Следствие Франции убеждено, что экипаж и пассажиры могли погибнуть в течение полутора часов после взлета малайзийского Boeing MH370.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Капитан воздушного судна, считают во Франции, некоторое время продолжал полет с уже умершими пассажирами и членами экипажа.

Французские следователи, сообщает Le Parisien, якобы получили доступ к "критически важным" полетным данным пропавшего малайзийского Boeing MH370. Теперь следователи считают, что человек, который мог угнать самолет, до последнего момента сохранял контроль над воздушным судном.

Самолет, поясняют следователи, ссылаясь на полученные ими данные, выполнял "аномальные" маневры. Движение подобного толка, убеждены во Франции, могло быть исполнено лишь вручную.

В то же время специалисты отмечают, что на самом деле нет никаких реальных оснований полагать, что в кабине пилотов находился посторонний, сообщает Le Parisien.

Таким образом, виновником происшествия французские следователи считают капитана Boeing, 53-летнего Захари Ахмада Шаха. Существует версия, что посредством умышленного крушения самолета мужчина мог решить свести счеты с жизнью.

Оставшись один в кабине пилота, Захари Ахмад Шах отключил системы связи и разгерметизировал пассажирский салон, считают французские следователи. Индивидуальные кислородные маски, выбрасываемые пассажирам в случае чрезвычайной ситуации, работают лишь 15 минут, напоминают в Le Parisien.

Сам же Захари Ахмад Шах мог продержаться куда дольше своих пассажиров и коллег — дело в том, что в кабине пилота находятся четыре кислородные маски.

Французские следователи, передает Le Parisien, считают, что уже после того, как в салоне не осталось живых, но перед тем, как утопить самолет в океане, Ахмад Шах пытался связаться с наземной станцией.

Напомним, что 8 марта 2014 года малайзийский Boeing MH370, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров, войдя в воздушное пространство Вьетнама. С тех пор было обследовано более 120 тысяч квадратных километров океана, но никаких следов крушения воздушного судна обнаружено не было.

На борту Boeing MH370 находились 239 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на борту малайзийского Boeing, по мнению эксперта по авиабезопасности Тима Термини, наверняка находился угонщик.

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