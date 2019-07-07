New York Post: малайзийский Boeing MH370 могли уничтожить преднамеренно

На борту малайзийского Boeing мог быть угонщик, который заранее планировал умышленное уничтожение воздушного судна.

Об этом в интервью изданию The New York Post заявил эксперт по авиабезопасности Тим Термини.

Эксперт считает, что преступник мог заранее пробраться на борт и ожидать взлета лайнера, чтобы захватить самолет и умышленно уничтожить.

Тим Термини подчеркнул, что видит всего несколько версий гибели МН370 — Boeing захватил член экипажа; пассажир или спрятавшийся ранее на борту угонщик. Возможно также, считает специалист, что систему управления судна изменили на земле до его полета.

Напомним, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в марте 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

В январе 2015 года все они официально признаны погибшими.

Найти воздушное судно так и не удалось.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что премьер-министр Нидерландов на саммите G20 тайно беседовал с президентом России Владимиром Путиным о рухнувшем в Донбассе Boeing.

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