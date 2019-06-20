Ученые направят в космос зонды для перехвата ракет с окраин Солнечной системы

Европейское космическое агентство отправит в открытый космос для перехвата комет с дальних окраин Солнечной системы три аппарата.



Видео: Специалисты NАSА показали траекторию летящей к Земле «кометы смерти» / Новости от 11.11.2018 09:12

Об этом сообщается на официальном сайте ESA.

Отметим, что до сих пор зонды посещали лишь так называемые короткопериодические кометы, траектория полета которых не уходит далеко от звезды.

Долгопериодические же кометы — на которые и положили глаз ученые из ESA — прилетают, согласно гипотезе, из облака Оорта. Это обширная область далеко за орбитой Плутона.

В ESA всерьез намерены изучить эти кометы.

Заметить такие ракеты крайне сложно из-за особенностей их физического строения. Аппараты, отправленные ESA, прибудут в космос заранее и будут ждать их в "засаде".

Согласно предоставленной информации, зонды отправятся в космос в 2028 году. Дислоцироваться же и ждать долгопериодические кометы они будут в полутора миллионах километров от планеты Земля.