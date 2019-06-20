Европейское космическое агентство отправит в открытый космос для перехвата комет с дальних окраин Солнечной системы три аппарата.
Об этом сообщается на официальном сайте ESA.
Отметим, что до сих пор зонды посещали лишь так называемые короткопериодические кометы, траектория полета которых не уходит далеко от звезды.
Долгопериодические же кометы — на которые и положили глаз ученые из ESA — прилетают, согласно гипотезе, из облака Оорта. Это обширная область далеко за орбитой Плутона.
В ESA всерьез намерены изучить эти кометы.
Заметить такие ракеты крайне сложно из-за особенностей их физического строения. Аппараты, отправленные ESA, прибудут в космос заранее и будут ждать их в "засаде".
Согласно предоставленной информации, зонды отправятся в космос в 2028 году. Дислоцироваться же и ждать долгопериодические кометы они будут в полутора миллионах километров от планеты Земля.
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