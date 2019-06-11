Отныне российские авиакомпании обязаны сертифицировать изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в зарубежных реестрах.
Такие требования ставит перед компаниями Росавиация, отмечают "Ведомости".
Изменения подобного толка перевозчики вносят в те воздушные судна, что берутся в лизинг на вторичном рынке. Компании, поясняют средства массовой информации, могут, например, видоизменить внутреннее убранство самолета, уменьшить либо увеличить количество мест в бизнес-классе или в эконом-классе.
На такие изменения государство, в котором зарегистрировано воздушное судно, выдает самолету дополнительный сертификат.
Теперь же Росавиация требует, чтобы изменения были сертифицированы в России, а не за рубежом.
Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день российское ведомство запретило полеты уже десяти иностранным самолетам из-за отсутствия зарегистрированных в РФ сертификатов.
Отметим, что в настоящее время модифицированы около полутысячи иностранных самолетов российских перевозчиков. Всего же воздушных судов зарубежного производства в России чуть больше шести сотен.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что из-за падения в минувшем году под Москвой Ан-148 работы лишились 64 российских пилота.
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