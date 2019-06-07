СМИ: из-за падения Ан-148 под Москвой работы лишились 64 российских пилота

Десятки российских пилотов остались без работы из-за падения Ан-148 под Москвой.



Эксперт: Опытные пилоты бегут из России, а на их место приходят «переучки» и «недоучки» / Новости от 06.05.2019 16:38

Об этом сообщает ряд отечественных средств массовой информации.

Напомним, что самолет, принадлежащий "Саратовским авиалиниям", рухнул в Подмосковье в минувшем году.

В ходе прокурорской проверки, пишет, например, "Коммерсант", выяснилось, что Сергей Гамбарян — погибший в той катастрофе пилот Ан-148 — получал образование в Южно-Уральском государственном университете, который не имел не только сертификата авиационного учебного центра, но и утвержденной Росавиацией программы подготовки.

На основании этого факта Росавиация приняла решение отстранить от работы всех тех пилотов, что заканчивали Южно-Уральский государственный университет. Таким образом, без работы остались 64 специалист.

Отметим, что пилоты обратились в суд за обжалованием решения ведомства. Их иски были отклонены.

Воздушное судно Ан-148 рухнуло в Раменском районе Московской области в феврале минувшего года. Трагедия унесла жизни 71 человека. Официальной причиной катастрофы значатся неверные действия экипажа самолета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что заслуженный пилот Российской Федерации прогнозирует "самолетопад" в августе и сентябре текущего года.

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