Десятки российских пилотов остались без работы из-за падения Ан-148 под Москвой.
Об этом сообщает ряд отечественных средств массовой информации.
Напомним, что самолет, принадлежащий "Саратовским авиалиниям", рухнул в Подмосковье в минувшем году.
В ходе прокурорской проверки, пишет, например, "Коммерсант", выяснилось, что Сергей Гамбарян — погибший в той катастрофе пилот Ан-148 — получал образование в Южно-Уральском государственном университете, который не имел не только сертификата авиационного учебного центра, но и утвержденной Росавиацией программы подготовки.
На основании этого факта Росавиация приняла решение отстранить от работы всех тех пилотов, что заканчивали Южно-Уральский государственный университет. Таким образом, без работы остались 64 специалист.
Отметим, что пилоты обратились в суд за обжалованием решения ведомства. Их иски были отклонены.
Воздушное судно Ан-148 рухнуло в Раменском районе Московской области в феврале минувшего года. Трагедия унесла жизни 71 человека. Официальной причиной катастрофы значатся неверные действия экипажа самолета.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что заслуженный пилот Российской Федерации прогнозирует "самолетопад" в августе и сентябре текущего года.
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