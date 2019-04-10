Заслуженный пилот РФ прогнозирует "самолетопад" в августе и сентябре 2018-го

На сегодняшний день нет никаких гарантий, что, садясь в самолет, обязательно долетишь до места назначения живым и невредимым.

Об этом в интервью изданию URA. RU заявил член комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник.

Все дело, указывает специалист, в подготовке пилотов. В Советском Союзе, уверен Юрий Сытник, подготовка пилотов была совершенно иная. Например, вспоминает эксперт, с маленького самолета курсанты медленно переходили на большое воздушное судно. Отбор, по словам Сытника, во времена СССР был очень жестким. Людям же, которые допускали какие-то ошибки, путь в большую авиацию был закрыт.

Сегодня же, сетует заслуженный пилот РФ, ситуация изменилась коренным образом. В подавляющем большинстве учебных заведений, указывает Юрий Сытник, самолетов катастрофически не хватает. Более того, рассказывает Сытник, зачастую практически сразу после выпуска из учебного заведения человек садится вторым пилотом на Airbus или Boeing. Это неприемлемо, подчеркивает специалист. Сегодня, если выпускнику повезет, то буквально через несколько лет он запросто может стать командиром корабля, абсолютно не имея соответствующего опыта, рассказывает Юрий Сытник.

Отечественная летная школа развалена, резюмирует заслуженный пилот РФ, а все хорошие специалисты уезжают работать в Китай, Южную Корею, Камбоджу, Вьетнам, Арабские Эмираты. Пилотам, объясняет Сытник, там платят гораздо больше. Также российские пилоты, указывает он, выносливее остальных и способны летать по 100-120 часов в месяц при международной общепринятой норме в 80 часов.

В российской авиации, рассказал URA. RU Юрий Сытник, сегодня полно "раздолбаев". В августе или сентябре, уверен он, случится очередной "самолетопад". К этому времени, поясняет Сытник, у пилотов накапливается усталость и притупляется внимание, ведь зимой и весной работы гораздо меньше, а летом начинаются значительные перегрузки, которые могут привести к самым трагичным последствиям.

Ни у кого, подчеркивает член комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения и заслуженный пилот Российской Федерации, не может быть уверенности в благоприятном исходе авиаперелета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в минувшем году в России по сравнению с годом 2017-ым число людей, погибших в авиакатастрофах, резко и значительно выросло.

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