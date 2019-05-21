Ту-134 выполнил свой последний рейс

Вчера, 20 мая, авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134.



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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает пресс-служба Иркутского аэропорта.

Ту-134 выполнил перелет из Иркутска в город Мирный, Якутия.

Данное воздушное судно являлось последним эксплуатируемым в России Ту-134. Из Якутии, уже без пассажиров, самолет вылетит в Новосибирск, где пополнит ряды экспонатов музея истории авиации аэропорта Толмачево.

Напомним, что Ту-134 выпускался в СССР период с 1966 по 1984 года. Всего свет увидели 854 подобных самолета. Ту-134 также поставлялся на экспорт в страны Варшавского договора — Албанию, Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу, Румынию и Чехословакию.