Ту-134 выполнил свой последний рейс

Вчера, 20 мая, авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает пресс-служба Иркутского аэропорта.
Ту-134 выполнил перелет из Иркутска в город Мирный, Якутия.
Данное воздушное судно являлось последним эксплуатируемым в России Ту-134. Из Якутии, уже без пассажиров, самолет вылетит в Новосибирск, где пополнит ряды экспонатов музея истории авиации аэропорта Толмачево.
Напомним, что Ту-134 выпускался в СССР период с 1966 по 1984 года. Всего свет увидели 854 подобных самолета. Ту-134 также поставлялся на экспорт в страны Варшавского договора — Албанию, Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу, Румынию и Чехословакию.
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