В Москве стартует эксперимент по подготовке к полету на Луну

Новый российско-американский эксперимент в рамках подготовки к освоению Луны начнется 19 марта. Четыре месяца участники международной команды будут находиться в условиях, имитирующих полет к земному спутнику и нахождение на его поверхности.

Наземный комплекс проекта "Сириус", где тренируются космонавты, расположен в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук на Хорошевском шоссе в Москве.

Экипаж под руководством Евгения Тарелкина состоит из шести человек, причем мужчин и женщин в нем поровну. В процессе эксперимента их будут подвергать серьезным физическим и психологическим нагрузкам. Например, заставят в течение суток разгружать прибывший космический корабль без перерывов на отдых.

Члены команды будут отрабатывать практические навыки, которые им потребуются для длительного исследования лунной поверхности поиска места для строительства там базы. Так, Анастасия Степанова планирует сконцентрироваться на работе в оранжерее для выращивания овощей, а Стефания Федяй будет отвечать за медицинскую часть эксперимента.

Следующий этап проекта предполагает непрерывное пребывание космонавтов внутри комплекса на протяжении восьми месяцев. Программу освоения Луны "Роскосмос" планирует представить уже будущим летом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об исследовании ученых NASA, заявивших о возможности извлекать воду из лунных камней.

Источник фото: официальная группа проекта "Сириус" "ВКонтакте"

Читайте также

"Роскосмос" работает над проектом освоения Луны

В NASA заявили о пользе "Союзов" для освоения Луны

В NASA планируют полететь на Луну в 2028 году